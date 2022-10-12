Керр рассказал о разговоре Грина и Пула после их драки на тренировке «Уорриорз»
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Главный тренер клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр во время пресс-конференции рассказал, что игроки команды Дрэймонд Грин и Джордан Пул провели друг с другом важный разговор, который в итоге помог «Уорриорз» продвинуться вперёд с возвращением Дрэймонда на площадку.
Напомним, Грин нанёс удар Пулу на тренировке после словесной перепалки с ним. Это стало известно благодаря видеозаписи, которая появилась в интернете. Разнимать игроков пришлось товарищам по команде. Тренировочное занятие было остановлено. Впоследствии Грин получил денежный штраф, сумма которого не разглашалась.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
Ранее Керр рассказал, что Пул готов и дальше взаимодействовать с Грином.
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