Керр рассказал, что нужно сделать Пулу, чтобы получить больше игрового времени

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высказался по поводу игрока своей команды Джордана Пула.
«Я продолжу говорить с Пулом о его защите, потому что хочу давать ему большое игровое время. Он заслужил свой контракт, заслужил всё до последнего цента. Но я уже напоминал ему, в последнем плей-офф Пул играл примерно по 17—18 минут. Я же хочу давать ему 30, 32 минуты, но это возможно лишь в том случае, если он продолжит прогрессировать в защите как игрок», — приводит слова Керра Clutch Points.
Ранее сам Пул высказался по поводу драки с Дрэймондом Грином на тренировке. Напомним, во время тренировки Грин вступил в словесную перепалку с Пулом, после чего его ударил. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку.
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