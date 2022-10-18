В НБА установлен рекорд по количеству заявленных игроков-иностранцев

За клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на старте нового сезона заявлено рекордное количество иностранных игроков.
«В стартовые списки сезона-2022/2023 включены 120 иностранных игроков из 40 стран и с шести континентов, включая рекордное количество игроков из Канады (22), Австралии (10) и Нигерии (5). Это первый случай, когда в списке на открытие сезона заявлено не менее 120 игроков-иностранцев, и девятый сезон подряд, когда в списках числится более 100 неамериканских игроков. Во всех 30 командах НБА есть как минимум один иностранный игрок», — сообщает Eurohoops со ссылкой на пресс-релиз НБА.
Новый сезон НБА стартует в ночь с 18 на 19 октября. Чемпионат возьмёт начало матчем в Бостоне, где финалист последнего сезона «Бостон Селтикс» встретится на домашней площадке с командой «Филадельфия Севенти Сиксерс».В этот же день действующий чемпион «Голден Стэйт Уорриорз» примет в Сан-Франциско «Лос-Анджелес Лейкерс».
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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