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Полу Пирсу подарили торт, где он изображён со стриптизёршей

Полу Пирсу подарили торт, где он изображён со стриптизёршей
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Знаменитому в прошлом игроку НБА Полу Пирсу сделали на день рождения оригинальный подарок в виде торта с фотографией баскетболиста в компании стриптизёрши.

«Ребята принесли мне этот торт на день рождения. Думаю, они заходят слишком далеко», — написал Пирс в социальных сетях и приложил фото торта.

Торт Пола Пирса

Торт Пола Пирса

Фото: Социальные сети Пола Пирса

В апреле прошлого года Пирс вышел в прямой эфир на своей странице в социальной сети, где показал, как проводит время с несколькими стриптизёршами. Также Пол показал, как курил и распивал алкогольные напитки вместе с друзьями.

Из-за скандального видео Пирс в итоге был уволен с канала ESPN.

Пол Пирс является чемпионом НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс». В 2010 году команда вновь вышла в финал, но на этот раз проиграла. Пирс также 10 раз принимал участие в Матче всех звёзд.

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