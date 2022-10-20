Полу Пирсу подарили торт, где он изображён со стриптизёршей

Знаменитому в прошлом игроку НБА Полу Пирсу сделали на день рождения оригинальный подарок в виде торта с фотографией баскетболиста в компании стриптизёрши.



«Ребята принесли мне этот торт на день рождения. Думаю, они заходят слишком далеко», — написал Пирс в социальных сетях и приложил фото торта.

Торт Пола Пирса Фото: Социальные сети Пола Пирса

В апреле прошлого года Пирс вышел в прямой эфир на своей странице в социальной сети, где показал, как проводит время с несколькими стриптизёршами. Также Пол показал, как курил и распивал алкогольные напитки вместе с друзьями.



Из-за скандального видео Пирс в итоге был уволен с канала ESPN.



Пол Пирс является чемпионом НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс». В 2010 году команда вновь вышла в финал, но на этот раз проиграла. Пирс также 10 раз принимал участие в Матче всех звёзд.