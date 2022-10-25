Главный тренер «Уорриорз» раскритиковал запасных команды

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр раскритиковал запасных команды после матча с «Сакраменто Кингз» в рамках очередного тура регулярного чемпионата НБА (130:125).



«Уорриорз» вёл в 26 очков по ходу третьей четверти, когда Керр заменил основных игроков. «Сакраменто» едва не сравнял счёт в конце игры, но «Голден Стэйт» удержал победу.



«Самое важное во всей этой истории — отсутствие энергии. Парни со скамейки должны умирать на площадке в те минуты, которые им выпадают. Запасные игроки должны летать по площадке, выдавать максимум. Наши резервисты не проявляли признаков жизни, я не увидел у них ни желания, ни огонька. Я очень этим разочарован», — приводит слова Керра Clutch Points.



В следующем туре «Голден Стэйт» сыграет с «Финикс Санз».