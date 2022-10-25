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Главный тренер «Уорриорз» раскритиковал запасных команды

Главный тренер «Уорриорз» раскритиковал запасных команды
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр раскритиковал запасных команды после матча с «Сакраменто Кингз» в рамках очередного тура регулярного чемпионата НБА (130:125).

«Уорриорз» вёл в 26 очков по ходу третьей четверти, когда Керр заменил основных игроков. «Сакраменто» едва не сравнял счёт в конце игры, но «Голден Стэйт» удержал победу.

«Самое важное во всей этой истории — отсутствие энергии. Парни со скамейки должны умирать на площадке в те минуты, которые им выпадают. Запасные игроки должны летать по площадке, выдавать максимум. Наши резервисты не проявляли признаков жизни, я не увидел у них ни желания, ни огонька. Я очень этим разочарован», — приводит слова Керра Clutch Points.

В следующем туре «Голден Стэйт» сыграет с «Финикс Санз».

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