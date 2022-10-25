Наставник «Голден Стэйт» восхищён прогрессом Уиггинса на старте НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высоко оценил игру форварда команды Эндрю Уиггинса. По итогам трёх матчей на старте сезона он набирает в среднем 22,3 очка.

«Уиггинс находится в лучшей форме, которую я когда-либо видел. В прошлом году он участвовал в Матче звёзд, помог нам выиграть чемпионат, и мне кажется, сейчас он использовал импульс, который получил в 2021 году. Это стало своего рода трамплином в новый сезон.

Не думаю, что он когда-либо выглядел более уверенно. Это касается не только его индивидуальных действий, но и командной игры. Он эффективен в атаке и отлично дорабатывает в защите», — приводит слова Керра NBC Sports.

В минувшем сезоне Уиггинс принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 17,2 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 2,2 результативной передачи.

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