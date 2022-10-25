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Наставник «Голден Стэйт» восхищён прогрессом Уиггинса на старте НБА

Наставник «Голден Стэйт» восхищён прогрессом Уиггинса на старте НБА
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высоко оценил игру форварда команды Эндрю Уиггинса. По итогам трёх матчей на старте сезона он набирает в среднем 22,3 очка.

«Уиггинс находится в лучшей форме, которую я когда-либо видел. В прошлом году он участвовал в Матче звёзд, помог нам выиграть чемпионат, и мне кажется, сейчас он использовал импульс, который получил в 2021 году. Это стало своего рода трамплином в новый сезон.

Не думаю, что он когда-либо выглядел более уверенно. Это касается не только его индивидуальных действий, но и командной игры. Он эффективен в атаке и отлично дорабатывает в защите», — приводит слова Керра NBC Sports.

В минувшем сезоне Уиггинс принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 17,2 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 2,2 результативной передачи.

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