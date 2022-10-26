Гомельский оценил возможную пользу работы баскетбольного главного тренера с трибуны

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, насколько полезно главным тренерам команд наблюдать за игрой коллективов с трибун.
«В футболе бытует мнение, что взгляд с трибуны бывает порой полезен главному тренеру. Якобы это помогает оценить свою команду с другого ракурса. Можно ли отнести эту гипотезу и к баскетболу?» — спросил один из пользователей в конференции Гомельского.
«В истории баскетбола было достаточно много случаев, когда тренер руководил игрой своей команды, находясь на трибуне. Это было и в НБА, и в Европе, даже на уровне сборных команд. Сказать, что это был бесполезный опыт, я не могу. Однако все без исключения тренеры, поработавшие с трибуны, возвращались на скамейку и продолжали руководить оттуда», — ответил Владимир Гомельский.
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