Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский оценил возможную пользу работы баскетбольного главного тренера с трибуны

Гомельский оценил возможную пользу работы баскетбольного главного тренера с трибуны
Комментарии

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, насколько полезно главным тренерам команд наблюдать за игрой коллективов с трибун.

«В футболе бытует мнение, что взгляд с трибуны бывает порой полезен главному тренеру. Якобы это помогает оценить свою команду с другого ракурса. Можно ли отнести эту гипотезу и к баскетболу?» — спросил один из пользователей в конференции Гомельского.

«В истории баскетбола было достаточно много случаев, когда тренер руководил игрой своей команды, находясь на трибуне. Это было и в НБА, и в Европе, даже на уровне сборных команд. Сказать, что это был бесполезный опыт, я не могу. Однако все без исключения тренеры, поработавшие с трибуны, возвращались на скамейку и продолжали руководить оттуда», — ответил Владимир Гомельский.

Новость по теме
Гомельский оценил перспективы ЦСКА в этом сезоне Евролиги в случае допуска на турнир
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022