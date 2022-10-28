Леброн перестал поддерживать клуб НФЛ из-за позиции руководства по преклонению колена

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что перестал поддерживать американский клуб «Даллас», выступающий в Национальной футбольной лиге (НФЛ), из-за негативного отношения руководства «ковбоев» к преклонению игроками колена во время исполнения гимна США.

«Я был вынужден отказаться от поддержки «ковбоев». Когда парни преклоняли колено, они говорили о свободе слова и делали это в очень мирной манере. Но в руководстве команды заявили: «Если вы продолжите делать это здесь, то больше не будете играть за нашу команду». Не думал, что уместно такое отношение.

Я всё ещё люблю игроков команды, я люблю СиДи Лэмба, нашего парня Зика, Баки, я по-прежнему с ними на связи, постоянно над ними подшучиваю. Но при всей любви к игрокам мне пришлось принять такое решение», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

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Леброн танцует на яхте во время тренировки.