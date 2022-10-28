Дуайт Ховард дал жизненный совет фанатам, вспомнив ценные моменты своей карьеры в НБА

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард дал жизненный совет своим подписчикам в социальных сетях. Чемпион НБА 2020 года призывает радоваться каждому новому дню и ценить моменты.

«Чемпионский перстень — напоминание о том, что я всегда буду благодарен за те моменты, которые храню близко к сердцу и которыми всегда буду дорожить. От проигрыша «Лейкерс» в финале 2009 года до чемпионства в их составе в 2020 году. Победа есть победа, не имеет значения, насколько она мала или велика. Празднуйте это! Сегодня, завтра, каждый день.

Просто радуйтесь жизни и будьте благодарны за всё. Ангелы и бог всегда наблюдают за вами, так что если вы проснулись сегодня, вы уже победили. Отпразднуйте это, живите каждым днём, цените моменты и будьте на позитиве. Тот, кто пытается дискредитировать ваши победы, уже проиграл», — написал Ховард в своих социальных сетях.

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