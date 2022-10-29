Ирвинг рассказал о своей роли в «Бруклине» на фоне неудачного старта команды

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассказал о своей роли в команде. Баскетболист видит себя учителем, который в тяжёлый момент может дать игрокам ценный совет.
«В тяжёлые времена вы реально начинаете видеть и понимать величие некоторых людей. Именно в такой ситуации ты вступаешь в роль учителя… Это одна из моих обязанностей, и я отношусь к ней очень серьёзно», — приводит слова Ирвинга ClutchPoints.
«Бруклин» неудачно начал новый сезон НБА. На счету команды лишь одна победа и четыре поражения. В данный момент «Нетс» располагаются на 13-м месте в таблице Восточной конференции. В своём последнем матче «Бруклин» в овертайме уступил «Даллас Маверикс» (125:129). Ирвинг с 39 очками стал вторым по результативности игроком, уступив лишь Луке Дончичу (41).
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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