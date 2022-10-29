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Владелец «Нетс» осудил Ирвинга за публикацию антисемитского фильма

Владелец «Нетс» осудил Ирвинга за публикацию антисемитского фильма
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Владелец «Бруклин Нетс» Джо Цай осудил разыгрывающего команды Кайри Ирвинга за публикацию в социальных сетях видео, содержащего антисемитские высказывания.

Баскетболист оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

«Я разочарован тем, что Кайри, похоже, поддерживает фильм, который снят по мотивам книги, содержащей кучу антисемитской дезинформации. Хочу с ним поговорить и убедиться, что он понимает, какую боль причиняет всем нам. Как человек верующий он должен осознавать, что неправильно разжигать ненависть на основе расы, этнической принадлежности или религии. Это больше чем баскетбол», — написал Цай в своих социальных сетях.

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