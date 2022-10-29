В «Бруклин Нетс» выступили с заявлением насчёт публикации Кайри Ирвинга в соцсетях

В «Бруклин Нетс» выступили с официальным заявлением по поводу публикации Кайри Ирвингом антисемитского видео в своих социальных сетях.

Напомним, разыгрывающий оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

«Бруклин Нетс» решительно осуждает и не терпит пропаганду любых форм разжигания ненависти. Мы считаем, что в таких ситуациях в первую очередь необходим открытый, честный диалог. Благодарим всех, включая Антидиффамационную лигу (американская еврейская правозащитная организация, противостоящая антисемитизму. — Прим. «Чемпионата»), которая оказала нам поддержку в этой ситуации», — сказано в заявлении пресс-службы команды.

Новость по теме Владелец «Нетс» осудил Ирвинга за публикацию антисемитского фильма

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.