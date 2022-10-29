В «Бруклин Нетс» выступили с заявлением насчёт публикации Кайри Ирвинга в соцсетях

В «Бруклин Нетс» выступили с официальным заявлением по поводу публикации Кайри Ирвингом антисемитского видео в своих социальных сетях.
Напомним, разыгрывающий оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.
«Бруклин Нетс» решительно осуждает и не терпит пропаганду любых форм разжигания ненависти. Мы считаем, что в таких ситуациях в первую очередь необходим открытый, честный диалог. Благодарим всех, включая Антидиффамационную лигу (американская еврейская правозащитная организация, противостоящая антисемитизму. — Прим. «Чемпионата»), которая оказала нам поддержку в этой ситуации», — сказано в заявлении пресс-службы команды.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
- 29 октября 2022
-
11:50
-
11:06
-
10:49
-
10:32
-
10:04
-
09:50
-
09:45
-
09:31
-
09:16
-
08:00
-
05:44
-
05:40
-
04:48
-
04:21
-
00:57
-
00:09
- 28 октября 2022
-
23:44
-
23:38
-
22:42
-
22:24
-
21:56
-
21:49
-
20:57
-
20:21
-
19:56
-
19:03
-
18:58
-
18:23
-
17:40
-
16:44
-
16:34
-
16:02
-
15:29
-
14:32
-
14:09