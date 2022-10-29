Экс-игрок НБА объяснил, почему «Бруклин Нетс» стоит называть кексиками от хозяйки

Экс-игрок НБА Кендрик Перкинс предложил называть «Бруклин Нетс» более ироничным наименованием на фоне неудачного выступления команды на старте сезона. Баскетболист подчеркнул этим отсутствие агрессивности и пассивность большинства во всех компонентах игры.
«Бруклин Нетс» должен называться «Бруклин Кексики от хозяйки», потому что они такие же кремовые и мягкие в середине», — приводит слова Перкинса Nets Nation.
«Бруклин» неудачно начал новый сезон НБА. На счету команды лишь одна победа и четыре поражения. В данный момент «Нетс» располагаются на 13-м месте в таблице Восточной конференции. В своём последнем матче «Бруклин» в овертайме уступил «Даллас Маверикс» (125:129). Ирвинг с 39 очками стал вторым по результативности игроком, уступив лишь Луке Дончичу (41).
Главные враги Леброна Джеймса в НБА.
- 29 октября 2022
-
12:28
-
11:50
-
11:06
-
10:49
-
10:32
-
10:04
-
09:50
-
09:45
-
09:31
-
09:16
-
08:00
-
05:44
-
05:40
-
04:48
-
04:21
-
00:57
-
00:09
- 28 октября 2022
-
23:44
-
23:38
-
22:42
-
22:24
-
21:56
-
21:49
-
20:57
-
20:21
-
19:56
-
19:03
-
18:58
-
18:23
-
17:40
-
16:44
-
16:34
-
16:02
-
15:29
-
14:32