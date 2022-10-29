Экс-игрок НБА объяснил, почему «Бруклин Нетс» стоит называть кексиками от хозяйки

Экс-игрок НБА Кендрик Перкинс предложил называть «Бруклин Нетс» более ироничным наименованием на фоне неудачного выступления команды на старте сезона. Баскетболист подчеркнул этим отсутствие агрессивности и пассивность большинства во всех компонентах игры.

«Бруклин Нетс» должен называться «Бруклин Кексики от хозяйки», потому что они такие же кремовые и мягкие в середине», — приводит слова Перкинса Nets Nation.

«Бруклин» неудачно начал новый сезон НБА. На счету команды лишь одна победа и четыре поражения. В данный момент «Нетс» располагаются на 13-м месте в таблице Восточной конференции. В своём последнем матче «Бруклин» в овертайме уступил «Даллас Маверикс» (125:129). Ирвинг с 39 очками стал вторым по результативности игроком, уступив лишь Луке Дончичу (41).

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