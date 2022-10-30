Леброн призвал Илона Маска решить проблему с ростом употребления слова «негр» в «Твиттере»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на отчёт издания Washington Post, согласно которому в «Твиттере» резко выросло употребление слова «негр» после того, как социальную сеть приобрёл американский миллиардер Илон Маск.

«Я не знаю лично Илона Маска, и, честно говоря, меня меньше всего волнует, кто владеет «Твиттером». Но если это окажется правдой, то я очень надеюсь, что Илон и его люди серьёзно отнесутся к данной проблеме, потому что это пугает. В мире так много недостойных людей, которые утверждают, что язык ненависти — это свобода слова», — написал Джеймс в своих социальных сетях.

Ранее Леброн предположил, кто по уровню игры и таланту может стать его преемником в НБА.

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Леброн танцует на яхте во время тренировки.