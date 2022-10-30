НБА отреагировала на антисемитскую публикацию Кайри Ирвинга

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступила с заявлением поcле публикации разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом антисемитского видео в своих социальных сетях.



Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

«Высказывания ненависти любого рода неприемлемы и противоречат таким ценностям НБА, как равенство, инклюзивность и уважение. Мы считаем, что должны сыграть свою роль в реализации этих идей и следить за тем, чтобы противоречащие нашим принципам высказывания, в том числе антисемитской направленности, тщательно пресекались и порицались. Мы продолжим взаимодействие со всеми членами сообщества НБА, чтобы убедиться в понимании людьми последствий за такого рода высказывания и действия», — сказано в заявлении лиги.

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