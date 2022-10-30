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Американский рэпер жёстко раскритиковал Бена Симмонса за игру на старте сезона

Американский рэпер жёстко раскритиковал Бена Симмонса за игру на старте сезона
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Популярный американский рэпер Кэмерон Эзике Джайлс, более известный как Cam'ron, раскритиковал разыгрывающего «Бруклин Нетс» Бена Симмонса за пассивную игру в начале сезона.

«Если ты не хочешь играть в баскетбол, иди и тусуйся (в оригинале использовалось нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата») с Кардашьянами и Дженнерами, с кем угодно… Я тоже могу выйти на площадку, набрать два очка и шесть раз сфолить», — приводит слова Джайлса Clutch Points.

Симмонса неоднократно критиковали за его низкую результативность на старте этого сезона. Баскетболист принял участие во всех шести матчах, набирая в среднем за игру 6,2 очка при 31 минуте и 50 секундах игрового времени.

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