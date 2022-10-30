Кайри Ирвинг сделал заявление после скандальной публикации в соцсети

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг объяснил свою публикацию в социальных сетях, которая вызвала бурную критику в адрес баскетболиста.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

«Я омнист и не имел в виду неуважение к чьим-либо религиозным убеждениям, когда оставлял ссылку на эту публикацию. Ярлык «антисемит», который навязывают мне, не оправдан и не отражает реальность и правду, с которыми я живу каждый день. Я уважаю все религии и готов учиться у всех слоёв общества», — написал Ирвинг в своих социальных сетях.

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