Кайри Ирвинг сделал заявление после скандальной публикации в соцсети
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг объяснил свою публикацию в социальных сетях, которая вызвала бурную критику в адрес баскетболиста.
Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.
«Я омнист и не имел в виду неуважение к чьим-либо религиозным убеждениям, когда оставлял ссылку на эту публикацию. Ярлык «антисемит», который навязывают мне, не оправдан и не отражает реальность и правду, с которыми я живу каждый день. Я уважаю все религии и готов учиться у всех слоёв общества», — написал Ирвинг в своих социальных сетях.
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Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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