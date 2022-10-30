Ирвинг резко ответил журналистам, которые обвинили его в продвижении антисемитского фильма

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг резко ответил журналистам, которые обвинили его в том, что он занимается продвижением антисемитского фильма в своих социальных сетях.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

«Занимаюсь продвижением этого фильма? Я выложил его точно так же, как и вы, когда что-то публикуете на своей странице. Вы ведь зарабатываете на жизнь? Отлично, так что давайте двигаться дальше. Не надо меня здесь унижать. Я сам решу, что мне постить или говорить. Давайте закроем эту тему», — сказал Ирвинг на пресс-конференции после матча с «Индианой Пэйсерс».

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