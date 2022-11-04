«Бруклин» выступил с официальным заявлением о пятиматчевом отстранении Ирвинга

Клуб НБА «Бруклин Нетс» в официальном заявлении сообщил об отстранении Кайри Ирвинга не менее чем на пять матчей без выплаты зарплаты, а также сформулировал, что поступок баскетболиста и последующее нежелание однозначно опровергнуть наличие антисемитских убеждений идут вразрез с ценностями клуба.



«В течение нескольких дней мы повторяли попытки работы с Кайри Ирвингом в части того, чтобы помочь ему осознать вред и опасность его слов и действий, которые связаны с публикацией им фильма, содержащего проявления антисемитизма. Мы полагали, что нам удалось добиться прогресса в вопросе искоренения ненависти и нетерпимости.



Однако сегодня во время медиа-сессии мы были встревожены тем, что Кайри отказался безоговорочно сказать, что у него нет антисемитских убеждений, тем, что он не признал наличия специфических проявлений нетерпимости в фильме. И эта возможность у него была не впервые, но она снова провалена.



Это идёт вразрез с ценностями клуба и наносит ему ущерб. Исходя из этого, наше видение заключается в том, что в данный момент Ирвинг не может ассоциироваться с «Бруклин Нетс». Принято решение об отстранении Кайри без выплаты заработной платы до тех пор, пока он не предпримет ряд объективных мер по исправлению положения и устранению вредных последствий своего поведения. Отстранение – не менее пяти матчей», – гласит официальное заявление «Бруклин Нетс».