Стив Керр считает, что в НБА необходимо сократить количество матчей

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр выразил мнение, что в регулярном чемпионате НБА для каждой команды будет оптимально сыграть 65-70 матчей. На данный момент в соответствии с регламентом клубы играют по 82 матча.
В таком случае, по мнению наставника, многие звёздные игроки не пропускали бы некоторые матчи ради дополнительного восстановления. Отметим, что в прошлой игре в составе «Уорриорз» на паркет не вышли лидеры команды.
«Люди тратят большие деньги, чтобы увидеть команду, а потом кто-то из лидеров не играет? Разумеется, это неприятно. Однако здоровье игроков — это фактор № 1 в успехе нашей команды, который на длинной дистанции может принести болельщикам радость, если звёздные игроки не получат травм и смогут выходить на паркет в течение всего сезона.
В идеале — сделать сезон из 65 игр, тогда можно было бы обойтись без выделенного отдыха для некоторых игроков. Хорошо, если в этом плане что-то изменится. В принципе, можно сделать даже 70 матчей», — цитирует Керра Eurohoops.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
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