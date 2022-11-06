«Он чересчур инициативен». Керр рассказал, что его не устраивает в игре Джордана Пула

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу игрока своей команды Джордана Пула.

«Он чересчур инициативен. Я думаю, Джордан слишком старается создать каждую игру. Он лучше всего проявляет себя, когда игра течёт своим чередом. Он играет с мячом и без мяча. Он получает некоторые возможности для бросков. НБА наполнена величайшими спортсменами на земле, и попытка раз за разом проходить через этих спортсменов не будет формулой победы. Движение мяча имеет решающее значение для победы на этом уровне», — приводит слова Керра Fadeaway World.

Ранее Керр выразил мнение, что в регулярном чемпионате НБА для каждой команды будет оптимально сыграть 65–70 матчей. На данный момент в соответствии с регламентом клубы играют по 82 матча.

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