Эксперт дал совет Дюранту после его слов о ситуации с Ирвингом

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к звёздному форварду «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту.

«Привет, Кевин Дюрант: если хочешь держать ситуацию под контролем, тебе придётся проявить больше осведомлённости и деликатности, чем в пятницу, когда ты сказал, что «Нетс» должны были «молчать» о том, что сделал Кайри», — написал Бэйлесс.

Напомним, в начале ноября «Бруклин» отстранил лидера команды Кайри Ирвинга на несколько матчей из-за его публикации в своих социальных сетях ссылки на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку».

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok: