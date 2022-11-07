Эксперт дал совет Дюранту после его слов о ситуации с Ирвингом
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Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к звёздному форварду «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту.
«Привет, Кевин Дюрант: если хочешь держать ситуацию под контролем, тебе придётся проявить больше осведомлённости и деликатности, чем в пятницу, когда ты сказал, что «Нетс» должны были «молчать» о том, что сделал Кайри», — написал Бэйлесс.
Напомним, в начале ноября «Бруклин» отстранил лидера команды Кайри Ирвинга на несколько матчей из-за его публикации в своих социальных сетях ссылки на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку».
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
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