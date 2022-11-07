Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт дал совет Дюранту после его слов о ситуации с Ирвингом

Эксперт дал совет Дюранту после его слов о ситуации с Ирвингом
Комментарии

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к звёздному форварду «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту.

«Привет, Кевин Дюрант: если хочешь держать ситуацию под контролем, тебе придётся проявить больше осведомлённости и деликатности, чем в пятницу, когда ты сказал, что «Нетс» должны были «молчать» о том, что сделал Кайри», — написал Бэйлесс.

Напомним, в начале ноября «Бруклин» отстранил лидера команды Кайри Ирвинга на несколько матчей из-за его публикации в своих социальных сетях ссылки на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку».

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

«Антисемитская дезинформация». В США в шоке от Кайри Ирвинга и «отменили» Канье Уэста «Антисемитская дезинформация». В США в шоке от Кайри Ирвинга и «отменили» Канье Уэста
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022