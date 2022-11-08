Чемпион НБА Дуайт Ховард определился с новым клубом

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс», чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард стал игроком команды «Таоюань Леопардс», выступающей в чемпионате Тайваня. Об этом рассказал сам Ховард, разместив соответствующий пост у себя в социальных сетях. Детали соглашения не раскрываются.
«Безумие, как всё складывается, ведь ещё в 2013 году я сказал, что сделаю всё возможное, чтобы вернуться на Тайвань. И теперь я пишу это сообщение, чтобы объявить, что я вернусь и буду выступать с «Таоюань Леопардс».
Мне сразу понравилась энергия, которую я почувствовал, посетив Тайвань. Я готов наслаждаться жизнью, занимаясь любимым видом спорта перед множеством болельщиков, которые любят меня. Жители Тайваня, приготовьте свои плакаты, чтобы приветствовать вашего покорного слугу», — написал Ховард.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
- 8 ноября 2022
-
16:46
-
16:21
-
15:40
-
14:51
-
14:23
-
13:03
-
12:09
-
12:05
-
11:48
-
10:58
-
10:22
-
10:04
-
09:37
-
09:16
-
09:14
-
08:30
-
08:25
-
08:07
-
07:11
-
06:27
-
00:38
- 7 ноября 2022
-
23:53
-
22:59
-
22:54
-
21:46
-
20:59
-
20:54
-
19:50
-
19:08
-
18:10
-
16:43
-
15:51
-
14:26
-
13:10
-
12:45