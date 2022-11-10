Стала известна зарплата Дуайта Ховарда в тайваньском клубе

Стала известна сумма, которую бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс», чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард заработает в новом клубе, сообщает BasketNews. Напомним, ранее стало известно, что Ховард стал игроком команды «Таоюань Леопардс», выступающей в чемпионате Тайваня.



По информации источника, 36-летний баскетболист заработает более $ 1 млн. При этом местная лига сделала исключение для Ховарда — по правилам, зарплата иностранцев не может превышать $ 20 тыс.



Ранее Ховард объяснил, почему он не смог договориться о новом контракте с калифорнийским клубом.



В прошлом сезоне в составе «Лейкерс» Ховард набирал в среднем 6,2 очка и совершал 5,9 подбора за 16,2 минуты на паркете.

За карьеру Ховард трижды становился лучшим оборонительным игроком, восемь раз входил в символические сборные сезона и участвовал в восьми Матчах всех звёзд.