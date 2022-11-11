Комиссар НБА прокомментировал итоги встречи с отстранённым Кайри Ирвингом

Комиссар НБА Адам Сильвер прокомментировал итоги встречи с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом, который был отстранён минимум на пять матчей за антисемитскую публикацию в социальных сетях.

По итогам личной беседы в штаб-квартире лиги Сильвер признался, что не считает баскетболиста тем человеком, который разжигает ненависть в отношении евреев. Однако функционер отказался подробно рассказывать о встрече, сославшись на договорённость с Ирвингом держать детали их разговора в тайне.

«У нас был прямой и откровенный разговор. Я знаком с Ирвингом уже около 10 лет и никогда не слышал от него антисемитских высказываний и не замечал у него проявление ненависти по отношению к любым группам людей», — приводит слова Сильвера New York Times.

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