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Владимир Гомельский оценил перспективы «Кливленда» в этом сезоне НБА

Владимир Гомельский оценил перспективы «Кливленда» в этом сезоне НБА
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Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о перспективах клуба «Кливленд Кавальерс» в нынешнем сезоне НБА. По мнению специалиста, команда будет способна вести борьбу за первое место в Восточной конференции.

«Судя по началу сезона, «Кливленд» не только выйдет в плей-офф, но и поборется за первое место на «Востоке», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент «Кавальерс» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Баскетболисты «Кливленда» одержали восемь побед и потерпели три поражения. Лидером является «Милуоки Бакс» (десять побед – одно поражение).

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

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