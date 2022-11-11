Владимир Гомельский оценил перспективы «Кливленда» в этом сезоне НБА

Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о перспективах клуба «Кливленд Кавальерс» в нынешнем сезоне НБА. По мнению специалиста, команда будет способна вести борьбу за первое место в Восточной конференции.



«Судя по началу сезона, «Кливленд» не только выйдет в плей-офф, но и поборется за первое место на «Востоке», – написал Гомельский на своём официальном сайте.



В настоящий момент «Кавальерс» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Баскетболисты «Кливленда» одержали восемь побед и потерпели три поражения. Лидером является «Милуоки Бакс» (десять побед – одно поражение).

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: