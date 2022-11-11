Владимир Гомельский оценил перспективы «Кливленда» в этом сезоне НБА
Поделиться
Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о перспективах клуба «Кливленд Кавальерс» в нынешнем сезоне НБА. По мнению специалиста, команда будет способна вести борьбу за первое место в Восточной конференции.
«Судя по началу сезона, «Кливленд» не только выйдет в плей-офф, но и поборется за первое место на «Востоке», – написал Гомельский на своём официальном сайте.
В настоящий момент «Кавальерс» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Баскетболисты «Кливленда» одержали восемь побед и потерпели три поражения. Лидером является «Милуоки Бакс» (десять побед – одно поражение).
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
Новость по темеВладимир Гомельский объяснил успех «Юты» в нынешнем сезоне НБА
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
13:39
-
12:52
-
12:51
-
12:19
-
11:36
-
11:08
-
10:38
-
09:33
-
09:17
-
08:00
-
06:35
-
06:04
-
01:09
-
00:34
-
00:07
- 10 ноября 2022
-
23:49
-
23:32
-
23:21
-
22:31
-
22:27
-
22:25
-
21:58
-
21:18
-
20:50
-
20:32
-
19:51
-
19:45
-
19:06
-
18:52
-
18:34
-
17:55
-
17:49
-
15:32
-
13:50
-
13:04
Партнерский контент