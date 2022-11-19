Дуайт Ховард набрал 38+25+9 в дебютном для себя матче чемпионата Тайваня

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс», чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард показал выдающуюся результативность в дебютном матче в составе «Таоюань Леопардс» в чемпионате Тайваня.



Ховард в матче с «СТБС ДЭА» набрал 38 очков, совершил 25 подборов, отдал девять результативных передач и совершил четыре блок-шота.



Встреча между «Таоюань Леопардс» и «СТБС ДЭА» завершилась победой команды Дуайта Ховарда со счётом 120:115 в овертайме.



Ранее сообщалось, что 36-летний баскетболист заработает более $ 1 млн. При этом местная лига сделала исключение для Ховарда — по правилам, зарплата иностранцев не может превышать $ 20 тыс.



В прошлом сезоне в составе «Лейкерс» Ховард набирал в среднем 6,2 очка и совершал 5,9 подбора за 16,2 минуты на паркете.



За карьеру Ховард трижды становился лучшим оборонительным игроком, восемь раз входил в символические сборные сезона и участвовал в восьми Матчах всех звёзд.

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