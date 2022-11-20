Топ-10 лучших моментов игрового дня в НБА, 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Всего было сыграно пять матчей.



«Чемпионат» предлагает посмотреть десятку лучших моментов игрового дня по мнению лиги, в которую вошли шикарный аллей-уп защитника «Клипперс» Джона Уолла, баззер форварда «Сиксерс» Пола Рида после прохода через всю площадку и попадание с сиреной от Тайриса Халибёртона из «Пэйсерс» с середины паркета.

Права на видео принадлежат НБА. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале НБА.

Завтра в регулярном чемпионате НБА будет сыграно восемь матчей. В частности, «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет на выезде с «Хьюстон Рокетс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Сан-Антонио Спёрс».