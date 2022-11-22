Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский объяснил проблемы «Лейкерс» в нынешнем сезоне НБА

Владимир Гомельский объяснил проблемы «Лейкерс» в нынешнем сезоне НБА
Комментарии

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне НБА. После 15 матчей регулярного чемпионата калифорнийский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе пять побед при 10 поражениях. По словам Гомельского, организация игры «Лейкерс» на данный момент слишком ординарна.

«Вполне возможно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» включится в гонку за плей-офф. Но организация игры в команде слишком ординарна — нет разнообразия, весьма посредственная защита, низкое качество ротации», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

Новость по теме
Стал известен статус травмированного Леброна перед матчем с «Финиксом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022