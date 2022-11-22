Владимир Гомельский объяснил проблемы «Лейкерс» в нынешнем сезоне НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне НБА. После 15 матчей регулярного чемпионата калифорнийский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе пять побед при 10 поражениях. По словам Гомельского, организация игры «Лейкерс» на данный момент слишком ординарна.



«Вполне возможно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» включится в гонку за плей-офф. Но организация игры в команде слишком ординарна — нет разнообразия, весьма посредственная защита, низкое качество ротации», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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