Станислав Поздняков оценил шансы ЦСКА в Евролиге после возвращения на турнир

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о победе ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (103:76), а также высказался о шансах армейцев успешно выступить в Евролиге после возвращения на турнир.
«Мне понравилась игра ЦСКА, было очень много данков на любой вкус, думаю, данк [Самсона] Руженцева был самый эффектный. Меня не удивляет, что ЦСКА идёт без поражений в сезоне, они держат свою марку, но многое будет зависеть от того, как они сыграют с топовыми соперниками. Все с нетерпением ждут подобных игр.
Для того чтобы быть конкурентоспособными на международной арене, нужна регулярная практика в международных матчах. Как только ЦСКА вернётся в Евролигу, я уверен, они быстро наберут ход и наверстают упущенное», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Напомним, в июне Евролига приняла решение отстранить российские клубы на один сезон.
ЦСКА уступил действующему победителю Евролиги в концовке матча:
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