Экс-игрок «Милана» раскритиковал Федерацию баскетбола Франции за отстранение Эртеля

Бывший игрок «Маккаби» из Тель-Авива и итальянского «Милана» Майкл Ролл высказался о ситуации с французским баскетболистом «Зенита» Томасом Эртелем, которого исключили из сборной Франции после перехода в российский клуб.
«Я не думаю, что федерация баскетбола должна вот таким образом вмешиваться в чью-то личную жизнь. Если кто-то хочет играть в какой-либо стране, то это не должно вызывать столько политического шума. На мой взгляд, так поступать не стоило. Но Франция так решила, это их дело», — приводит слова Ролла Basket News.
Перед Евробаскетом-2022, который прошёл в сентябре, французская федерация баскетбола обязала всех игроков подписать специальные соглашения, запрещающие им играть за клубы из России. Эртель после окончания турнира подписал контракт с «Зенитом».
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