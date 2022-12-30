Главный тренер «Лейкерс» высказался о выступлении Леброна в этом сезоне НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о выступлении лидера команды Леброна Джеймса в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.



«Он настоящий спортсмен. Да, сейчас мы переживаем взлёты и падения и побеждаем не так часто, как хотелось бы. Но Леброн не станет сбавлять обороты. Он проделывает самый большой объём работы, который я когда-либо видел, за счёт чего способен выступать на чрезвычайно высоком уровне», — приводит слова Хэма ABC News.

В нынешнем сезоне НБА Леброн принял участие в 27 матчах, в которых в среднем набирал 27,8 очка.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:

Недавно Джеймс признался, что сейчас не думает над завершением карьеры, а продолжает держать в уме возможность завоевания новых титулов.