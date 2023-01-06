«Жальгирис» объявил о подписании Айзеи Тейлора

Литовский «Жальгирис» официально сообщил о подписании контракта с бывшим разыгрывающим «Анадолу Эфес» Айзеей Тейлором.



28-летний баскетболист должен заменить Кинана Эванса, который ранее выбыл из-за разрыва ахиллова сухожилия до конца сезона.



Ранее американец выступал в турецком «Анадолу Эфес». Тейлор подписал краткосрочный контракт с турками 1 ноября и заменил травмированного Шейна Ларкина. Уже в начале 2023 года «Анадолу Эфес» принял решение воспользоваться опцией клуба и расторг контракт с Айзеей.



Айзея Тейлор в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах Евролиги, где набирал 2,6 очка в среднем за игру.



«Жальгирис» располагается на девятом месте в Евролиге, одержав девять побед в 17 матчах.

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