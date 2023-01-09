Дарвин Хэм – о результатах «Лейкерс»: парни не успокаиваются

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу победной серии команды. В настоящий момент она составляет пять матчей.



«Мы проделали отличную работу. Набрали семьдесят очков в краске – вот кто мы такие. Мы хотим играть быстро и свободно. Мои парни не успокаиваются. Они хотят постоянно атаковать», — сказал Хэм на пресс-конференции.



Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» на выезде встречался с «Сакраменто Кингз». Матч закончился победой гостей со счётом 136:134. Сейчас «Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе «озёрников» 19 побед при 21 поражении.

Леброн Джеймс потренировался с сыновьями в зале «Лос-Анджелес Лейкерс»: