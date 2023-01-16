Гомельский рассказал, в какой роли будет выступать Гафуров в ЦСКА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу тяжёлого форварда Филиппа Гафурова, который совсем недавно вернулся в ЦСКА.
«У Гафурова в ЦСКА достаточно сильная конкуренция — Давидовац. Но выходить на замену будет. А вот когда выздоровеет Антонов, то время у Гафурова не будет», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, ранее «Самара» официально объявила о том, что Филипп Гафуров возвращается в московский ЦСКА.
Гафуров начинал нынешний сезон в «Самаре» на правах аренды. Форвард набирал 4,1 очка, 2,6 подбора и 0,8 передачи в среднем за матч.
Ранее Гомельский провёл сравнение между бывшим и действующим тренерами ЦСКА Димитрисом Итудисом и Эмилом Райковичем.
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