Гомельский назвал главную книгу про отечественный баскетбол

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал о главной книге про отечественный баскетбол.

«По истории отечественного баскетбола есть несколько замечательных книг. Выделю одну — «Легенды отечественного баскетбола» под редакцией С. М. Семёнова. Книга издана в 2016 году. Тираж небольшой — 1000 экземпляров. Это сборник биографических очерков о людях, чьи имена вписаны в историю нашего вида спорта», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее Гомельский ответил на вопрос одного из посетителей своего сайта, который попросил сравнить звёздных игроков НБА Джейсона Тейтума и Янниса Адетокунбо.