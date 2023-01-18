Гомельский рассказал, какой должна быть статистика команды в удачном матче

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал хорошую статистику для клуба, чтобы матч можно было считать удачным.

«В баскетболе около 20 статистических показателей, каждый из которых для команд важен. Количество атак — не менее 70. Реализация двухочковых — не менее 53 процентов; реализация трёхочковых — не менее 38 процентов; реализация штрафных бросков — не менее 75 процентов; количество подборов — не менее 32 (из них восемь в нападении)», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее Гомельский провёл сравнение между бывшим и действующим тренерами ЦСКА Димитрисом Итудисом и Эмилом Райковичем.