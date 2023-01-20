Дарвин Хэм сделал заявление о проблемах «Лейкерс»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о непростом положении своей команды в нынешнем сезоне НБА. В настоящий момент «озёрники» занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. В активе «Лос-Анджелеса» 20 побед при 25 поражениях.
«Нам осталось сыграть 37 матчей, чтобы попытаться всё исправить. Но мы просто не можем позволить себе начать это делать в первую неделю февраля или в первую неделю марта. Нет, мы должны приступать немедленно. Нам нужно обратить внимание на то, что у нас получается, а затем постараться исправить то, что не выходит», — сказал Хэм во время пресс-конференции.
Леброн Джеймс потренировался с сыновьями в зале «Лос-Анджелес Лейкерс»:
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