Поздняков: хотелось бы, чтобы серия ЦСКА продолжалась подольше

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом».
«Мне понравилась игра, хороший уровень, динамично. Полный стадион – атмосферно.
ЦСКА выдал рекордную серию без поражений. Конечно, рано или поздно любая серия закончится, но мне бы хотелось, чтобы эта серия продолжалась подольше. ЦСКА пока что выглядит сильнее всех в Единой лиге ВТБ, но есть ещё несколько топовых команд – тот же «Зенит», — приводит слова Станислава Позднякова ТАСС.
Напомним, ЦСКА, одержавший победу над санкт-петербургским «Зенитом», завершил первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ без поражений. Московский клуб одержал 22 победы в 22 матчах и занял первое место в турнирной таблице по итогам первого этапа регулярного сезона.
- 21 января 2023
-
22:42
-
20:51
-
19:37
-
18:04
-
16:30
-
15:28
-
15:14
-
14:00
-
13:15
-
12:38
-
12:23
-
11:57
-
11:35
-
11:01
-
10:48
-
10:06
-
09:20
-
09:17
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
08:57
-
06:04
-
00:47
-
00:28
- 20 января 2023
-
23:53
-
23:40
-
22:22
-
22:21
-
22:11
-
22:06
-
22:03
-
22:01
-
21:41
-
21:26