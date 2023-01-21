Поздняков: хотелось бы, чтобы серия ЦСКА продолжалась подольше

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом».



«Мне понравилась игра, хороший уровень, динамично. Полный стадион – атмосферно.



ЦСКА выдал рекордную серию без поражений. Конечно, рано или поздно любая серия закончится, но мне бы хотелось, чтобы эта серия продолжалась подольше. ЦСКА пока что выглядит сильнее всех в Единой лиге ВТБ, но есть ещё несколько топовых команд – тот же «Зенит», — приводит слова Станислава Позднякова ТАСС.



Напомним, ЦСКА, одержавший победу над санкт-петербургским «Зенитом», завершил первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ без поражений. Московский клуб одержал 22 победы в 22 матчах и занял первое место в турнирной таблице по итогам первого этапа регулярного сезона.