Гомельский рассказал, почему «Лейкерс» не попадут в плей-офф

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу положения дел в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лейкерс» в кризисе. В плей-ин не попадут. Команда явно неправильно укомплектована. По-моему, все позиции в команде нуждаются в усилении. Я сочувствую Хэму, как сочувствую каждому тренеру. Он делает то, что может. Но у него совсем отсутствует качество в ротации. Не знаю и не могу знать, как Леброн влияет на принятие решений тренерским штабом», — написал Гомельский на своём сайте.

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