Гомельский рассказал, почему «Лейкерс» не попадут в плей-офф
Поделиться
Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу положения дел в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Лейкерс» в кризисе. В плей-ин не попадут. Команда явно неправильно укомплектована. По-моему, все позиции в команде нуждаются в усилении. Я сочувствую Хэму, как сочувствую каждому тренеру. Он делает то, что может. Но у него совсем отсутствует качество в ротации. Не знаю и не могу знать, как Леброн влияет на принятие решений тренерским штабом», — написал Гомельский на своём сайте.
Ранее Гомельский рассказал, какие коррективы он бы внёс в игру ЦСКА в этом сезоне.
Новость по темеГомельский рассказал, что бы он изменил в игре ЦСКА
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
Комментарии
- 23 января 2023
-
00:56
- 22 января 2023
-
23:37
-
22:51
-
21:53
-
20:20
-
18:34
-
17:39
-
16:01
-
14:44
-
13:40
-
12:24
-
12:01
-
11:46
-
11:31
-
11:14
-
10:31
-
10:07
-
09:54
-
09:25
-
09:13
-
08:40
-
03:25
-
00:50
- 21 января 2023
-
23:57
-
22:42
-
20:51
-
19:37
-
18:04
-
16:30
-
15:28
-
15:14
-
14:00
-
13:15
-
12:38
-
12:23
Партнерский контент