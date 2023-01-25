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Андрей Кириленко назвал главное отличие москвичей от жителей других городов России

Андрей Кириленко назвал главное отличие москвичей от жителей других городов России
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мыслями об отличиях москвичей от жителей других городов России. По мнению Кириленко, жители других городов Российской Федерации более любознательные.

«Москвичи более спокойные, размеренные. В регионах, в глубинке люди более активные и быстрее на всё реагируют. В Москве люди много чего видели, много времени нужно на поездки. В регионах люди более жадные до нового, любознательнее», — приводит слова Кириленко «Москвич Mag».

Андрей также отметил изменения, которые произошли в Москве в последнее время.

«Драматические. Если раньше город стремился быть в десятке лидеров мировых столиц, то сейчас это 100% топ-5, а то и топ-3 по своему внешнему виду, архитектуре, еде и развлечениям», — сказал Кириленко.

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