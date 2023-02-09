Гомельский рассказал, что предпринял Леброн Джеймс, чего до него никто в НБА не делал

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, который недавно установил рекорд НБА по набранным очкам. Сейчас их в активе Джеймса 38 390. Ранее рекорд принадлежал Кариму Абдул-Джаббару (38 387 очков).
«Леброн – это пример профессионального отношения к самому себе. Ежегодно летом Леброн тратит от 1,5 до 2 млн долларов для того, чтобы правильно восстановиться после прошедшего сезона и подготовить своё тело к следующему сезону. До этого так никто не поступал, и, честно говоря, сейчас ему уже подражают. Леброн был в этом отношении первооткрывателем, и его пример – другим наука, потому что профессионализм проявляется не только в количестве набранных очков, сделанных подборов, отданных результативных передач. Профессионализм проявляется ещё и в том, как спортсмен относится к самому себе. Поздравляю Леброна Джеймса с историческим рекордом!» — написал Гомельский на своей странице в социальной сети.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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