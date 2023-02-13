Гомельский считает, что новички «Лейкерс» не помогут команде попасть в плей-ин

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу новичков «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Малик Бизли — универсал, который может закрывать при необходимости две позиции — атакующего защитника и лёгкого форварда. Не думаю, что Бизли будет выходить в старте, но это явное усиление ротации. Джарред Вандербилт может и умеет играть на всех позициях передней линии, включая даже центрового. Он очень качественно защищается. Много очков Бизли не наберёт, в старте выходить не будет, но команду усилит. Мо Бамба — чистый центровой. Высокий, сильный, прыгучий, выносливый. Очень заметны его огрехи в технике. Он многого не умеет, от границ трёхсекундной зоны не отойдёт. Но будет бороться за отскоки, ставить заслоны, защищать своё кольцо. То есть даст Дэвису возможность отдыхать по 12–15 минут в матче.



Другими словами, ЛАЛ усилился в результате обменов, но то, что было упущено в двух третях сезона, компенсировать не удастся. Я думаю, что «Лейкерс» не сумеют попасть в плей-ин», — написал Гомельский на своём сайте.