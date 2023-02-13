Сабонис: без Фокса мы бы не добились того, чего мы смогли добиться на сегодняшний день

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис считает, что его партнёр по команде, разыгрывающий Де'Аарон Фокс заслуженно стал участником Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.



«Де'Аарон – игрок уровня Матча звёзд. И без него мы бы не добились того, чего мы смогли добиться на сегодняшний день. Он великолепен на протяжении всего сезона и заслуживает быть участником этого мероприятия», – приводит слова Сабониса пресс-служба клуба.



В нынешнем сезоне 25-летний Фокс принял участие в 51 матче, набирая в среднем 24,6 очка, 6,2 передачи и 4,3 подбора при реализации бросков 50,6%, где 31,8% – трёхочковые.



«Сакраменто Кингз» занимает третье место в Западной конференции с 32 победами при 24 поражениях. Следующую игру «короли» проведут с «Финикс Санз» на выезде 15 февраля (5:00 мск).

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