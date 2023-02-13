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Сабонис: без Фокса мы бы не добились того, чего мы смогли добиться на сегодняшний день

Сабонис: без Фокса мы бы не добились того, чего мы смогли добиться на сегодняшний день
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Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис считает, что его партнёр по команде, разыгрывающий Де'Аарон Фокс заслуженно стал участником Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«Де'Аарон – игрок уровня Матча звёзд. И без него мы бы не добились того, чего мы смогли добиться на сегодняшний день. Он великолепен на протяжении всего сезона и заслуживает быть участником этого мероприятия», – приводит слова Сабониса пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний Фокс принял участие в 51 матче, набирая в среднем 24,6 очка, 6,2 передачи и 4,3 подбора при реализации бросков 50,6%, где 31,8% – трёхочковые.

«Сакраменто Кингз» занимает третье место в Западной конференции с 32 победами при 24 поражениях. Следующую игру «короли» проведут с «Финикс Санз» на выезде 15 февраля (5:00 мск).

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