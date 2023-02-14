Кевин Дюрант принял участие в первой тренировке «Финикса». Видео

Звёздный лёгкий форвард, новобранец «Финикс Санз» Кевин Дюрант принял участие в первой тренировке в составе аризонского клуба. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале House of Highlights.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.



Напомним, «Бруклин Нетс» обменял форварда в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас».