Гомельский предположил, какие места в Евролиге сейчас бы занимали ЦСКА, «Зенит» и УНИКС

Известный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно мест, которые могли бы сейчас занимать ЦСКА, «Зенит» и УНИКС в Евролиге, играй они там в нынешних составах.
«По моему мнению ЦСКА, УНИКС и Зенит с такой игрой находились бы в середине таблицы Евролиги и, тем не менее, претендовали бы на попадание в восьмёрку. Но это заключение носит чисто умозрительный характер. И как обычно есть ещё одно соображение — если бы российские клубы играли в Евролиге, то их составы были бы гораздо лучше и качественнее укомплектованы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, в июне прошлого года Евролига объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире в нынешнем сезоне из-за ситуации вокруг Украины.
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