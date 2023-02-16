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Гомельский предположил, какие места в Евролиге сейчас бы занимали ЦСКА, «Зенит» и УНИКС

Гомельский предположил, какие места в Евролиге сейчас бы занимали ЦСКА, «Зенит» и УНИКС
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Известный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно мест, которые могли бы сейчас занимать ЦСКА, «Зенит» и УНИКС в Евролиге, играй они там в нынешних составах.

«По моему мнению ЦСКА, УНИКС и Зенит с такой игрой находились бы в середине таблицы Евролиги и, тем не менее, претендовали бы на попадание в восьмёрку. Но это заключение носит чисто умозрительный характер. И как обычно есть ещё одно соображение — если бы российские клубы играли в Евролиге, то их составы были бы гораздо лучше и качественнее укомплектованы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в июне прошлого года Евролига объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире в нынешнем сезоне из-за ситуации вокруг Украины.

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