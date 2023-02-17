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Гомельский высказался о шансах «Зенита» побороться с ЦСКА и УНИКСом после травмы Эртеля

Гомельский высказался о шансах «Зенита» побороться с ЦСКА и УНИКСом после травмы Эртеля
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Известный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос подписчика своего сайта по поводу шансов «Зенита» вести борьбу с ЦСКА и УНИКСом после травмы Томаса Эртеля. Ранее сообщалось, что у Эртеля диагностирован тендинит колена.

«Зенит не будет играть в первом круге плей-офф ни с ЦСКА, ни с УНИКСом. Таким образом, время для восстановления у Эртеля есть. Трент Фрейзер — отличное приобретение «Зенита». У него другой, сильно отличающийся от Эртеля, стиль игры. Тренеру Паскуалю ещё потребуется время для того, чтобы наладить некоторые взаимодействия игроков передней линии с новым разыгрывающим. Надеюсь, что «Зенит» сможет все эти задачи решить за тот период, который у команды есть до решающих матчей», — написал Гомельский.

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