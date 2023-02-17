Владимир Гомельский обратил внимание на действия соперников в матчах с ЦСКА

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказал мнение, что команды, которые встречаются с московским ЦСКА, особенно выраженный акцент делают на действиях в обороне, нежели создают трудности для армейцев.



«Мне кажется, что у соперников в матчах с ЦСКА налицо более высокая мотивация, которая особенно ярко проявляется в игре в обороне. Естественный вывод – необходимо готовить к таким матчам «сюрпризы» (неожиданные тактические ходы)», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в Группе А в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну Джеймсу в матче Drew League: