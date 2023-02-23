Главный тренер «Лейкерс»: наша цель обеспечить себе место в плей-офф

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм заявил о том, что цель его команды не просто выйти в плей-ин, а занять место в первой шестёрке, обеспечивающее место в плей-офф.
«Цель для нас состоит в том, чтобы выходить и стараться быть лучшей версией самих себя в каждой игре, но определённо, если мы сможем выйти и обеспечить себе место в плей-офф, это и есть наша цель прямо сейчас. Если мы попадём в зону плей-ин, так тому и быть. Но наша цель номер один — обеспечить себе место в плей-офф, а не просто пропускать игры здесь или там и просто ждать игр плей-ин. Мы хотим занять место в верхней шестёрке», — приводит слова тренера ESPN.
На данный момент «Лейкерс занимают 13 место в Западной конференции НБА. От занимающих 10 место, позволяющее пробиться в зону плей-ин, „Оклахома-Сити Тандер“ команду отделяет две победы. Расстояние до шестого места составляет 3.5 победы.
Леброн Джеймс занимает два места в раздевалке «Лейкерс».
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