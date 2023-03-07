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Полиция расследует резонансный инцидент с Джа Морантом в ночном клубе

Полиция расследует резонансный инцидент с Джа Морантом в ночном клубе
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Полиция Колорадо расследует действия разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, который во время стрима в своих соцсетях размещал видео, где демонстрировал что-то, похожее на пистолет. Об этом информирует ESPN US.

Инцидент с возможной демонстрацией оружия Морантом произошёл в ночном клубе. Колорадо является штатом с открытым ношением оружия, хотя есть исключения из закона, в том числе запрещается ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения. На видео, в кадрах которого присутствовал Морант, было неясно, пьян ли он, хотя очевидно, что люди вокруг него алкоголь употребляли.

Ранее стало известно, что Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на своей частной территории. Инцидент произошёл летом 2022 года.

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